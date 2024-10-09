تحذير هام لطلاب صفوف النقل في الثانوية العامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب صفوف النقل بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 من الغياب المتكرر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تفعيل المدارس للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي .

وبدأت المدارس الثانوية توجه إنذارات رسمية لطلاب الصفين الأول والثانى من مرحلة الثانوية العامة بسبب الغياب.

وحذرت مدارس الثانوية العامة الطلاب بأن تجاوز النسبة المقررة للغياب سوف يؤثر على درجات أعمال السنة والتى تصل إلى 40 في المائة.

ونبهت مدارس الثانوية العامة إلى أن من يتعدى نسبة الغياب سوف يصدر له قرار فصل من المدرسة، لافتة إلى أن الغياب سيؤثر على درجات المواظبة والسلوك وسوف يتم الفصل لمن تعدي أيام الغياب القانونية.

وأكدت مدارس الثانوية العامة أنه بناء على تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم إرسال لجان متابعة يوميا من قبل الإدارة والمديرية والوزارة، لمتابعة غياب الطلاب مع ضرورة تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب بإستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ.

درجات أعمال السنة في نقل الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن درجات تقييم الصفين الأول والثاني من الثانوية العامة للفصل الدراسي الواحد تكون بنسبة مائة في المائة لكل مادة دراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات الصفين الأول والثاني من الثانوية العامة تحتوي على 40 في المائة لأعمال السنة، و60 في المائة لامتحانات الشهر ونهاية الفصل الدراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني من الثانوية العامة تنقسم إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعية، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الصفين الأول والثاني من الثانوية العامة تضمن اختبارين في كل شهر، يقدر كل منها بنسبة 15 في المائة من الدرجات بإجمالي 30 في المائة لاختبارات الشهر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجمالي درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي في الصفين الأول والثاني من الثانوية العامة 30 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.

