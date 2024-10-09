مركز زيف الطبي في صفد يستقبل 18 مصاباً نتيجة القتال في لبنان والحدود الشمالية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مركز زيف الطبي في صفد قد استقبل صباح اليوم 18 مصاباً جراء القتال المستمر في لبنان والحدود الشمالية ، وتأتي هذه الإصابات في إطار تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، والتي أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

وذكرت التقارير أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة، تتراوح بين الطفيفة والخطيرة. وأشارت المصادر الطبية إلى أن الطواقم الصحية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى، وسط ضغوط كبيرة على النظام الصحي في المنطقة بسبب الأعداد المتزايدة من المصابين.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات المحلية أن الوضع الأمني في المناطق الشمالية لا يزال متوتراً، مع استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف عبر الحدود. وأعربت مصادر أمنية عن قلقها من تصعيد إضافي قد يؤثر على المدنيين في كلا الجانبين، محذرة من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الإنسانية.

كما أعربت مصادر سياسية عن الحاجة الملحة لجهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع، حيث يتم استهداف المدنيين في كلا الجانبين. وتدعو إسرائيل إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الحدود الشمالية، مع التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز زيف الطبي هو أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة، وقد شهد مؤخراً زيادة في عدد المصابين نتيجة تصاعد العنف في الحدود الشمالية. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان وإسرائيل، حيث تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من العنف المتزايد.

دمشق تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لردع الهجمات الإسرائيلية

أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دمشق، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء. وأكدت وزارة الخارجية السورية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن الاستمرار في ما وصفته بـ "نهجها الإجرامي".

في بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي شن مساء اليوم عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل، استهدف أحد الأبنية السكنية في حي المزة، المكتظ بالسكان". وأوضحت أن الهجوم أسفر عن سقوط سبعة شهداء من المدنيين، بالإضافة إلى إصابة 11 شخصاً آخر بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات في المنطقة المحيطة.

وأضاف البيان: "تدين سوريا بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل، والتي تمثل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين". كما شددت الوزارة على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لردع إسرائيل، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات ينشر القتل والفوضى في المنطقة، ويجرها إلى مواجهات سيكون لها عواقب وخيمة.

الهجوم الأخير يأتي في سياق تصعيد مستمر في التوترات بين إسرائيل وسوريا، حيث يعبر المسؤولون السوريون عن قلقهم المتزايد من اعتداءات الاحتلال التي تستهدف المناطق المدنية، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في المنطقة.