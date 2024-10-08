محمد صلاح من الدوري السعودي للأمريكي.. تفاصيل مفاوضات سان دييجو

يتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حديث الوسط الرياضي في الفترة الاخيرة، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده مع الريدز، الذي يقضي معه موسمه الأخير.



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وقد أوضح مؤخرًا أنه لا توجد مفاوضات حالياً حول تمديد عقده في “الأنفيلد”.

وكان صلاح قد تلقى عرضًا كبيرًا للانتقال إلى الدوري السعودي، تحديدًا إلى نادي اتحاد جدة، لكنه قوبل بالرفض من ليفربول.

تتجدد التكهنات بشأن مستقبل صلاح في ظل استمرار الغموض حول استمراره مع ليفربول، ويبدو أن الدوري السعودي ليس الخيار الوحيد أمامه، حيث تشير تقارير من شبكة “tbrfootball” إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

تشير التقارير إلى أن نادي سان دييجو إف سي، الذي سينضم إلى الدوري الأمريكي العام المقبل بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار، يسعى للتعاقد مع نجوم كبار مثل صلاح وكيفين دي بروين.

يتملك النادي الأمريكي رجل الأعمال المصري البريطاني السير محمد منصور، المعروف بامتلاكه أكاديمية “Right To Dream” في غانا ونادي نوردشيلاند الدنماركي.

وقد بدأ سان دييجو بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها توقيع عقد مع النجم المكسيكي هيرفينج لوزانو.

تتيح مراكز اللاعبين المميزين في الدوري الأمريكي للأندية التعاقد مع لاعبين دون التأثير الكبير على ميزانيتها.

ورغم أن السير محمد منصور يدرك أن النادي لن يستطيع مجاراة العروض المالية الضخمة من السعودية، فإنه يأمل أن تساعد علاقاته المصرية في إتمام صفقة صلاح.

يشير الخبراء إلى أن انتقال محمد صلاح إلى سان دييجو سيكون معقدًا، في ظل الاهتمام السعودي الكبير، لكن النادي لديه طموحات عالية تتماشى مع تطلعات الدوري السعودي.