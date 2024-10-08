المصرية للاتصالات: أبطال البارلمبية يضربون أعظم الأمثلة في الإصرار والتحدي

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "ضرب أبطال البارلمبية أعظم الأمثلة في الإصرار والتحدي، وأعطونا الأمل في قدرة الشباب على رسم مستقبل أفضل".

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال مصر من الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ولاعبي نادي المصرية للاتصالات.

أضاف نصر: "يأتي تكريم أبطالنا اليوم انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورنا كشركة وطنية في دعم الرياضة والرياضيين، كل الشكر للأبطال من زملائي بالشركة ونادي المصرية للاتصالات وكلي أمل في قدرتهم على تحقيق نجاحات أكبر".