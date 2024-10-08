أقدمت فتاة على التخلص من حياتها، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، بعد انفصالها عن خطيبها في منطقة حلوان، تم نقل المصابة الي المستشفى.

عاملة تحاول التخلص من حياتها بعد انفصالها عن خطيبها بحلوان

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفي النصر العمالي بدائرة قسم شرطة حلوان، باستقباله عاملة 23 عاما بمحل هواتف محمول كائن بدائرة القسم ومقيمة دائرة القسم، مصابة باضطراب بدرجة الوعي، ولا يمكن استجوابها، إثر تناولها جرعة زائدة من عقار – تم تحويلها إلى معهد السموم.

وبالانتقال وسؤال والدة المصابة 43 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، قررت بان نجلتها المصابة تعاني من حالة نفسية منذ أسبوعين، نظرًا لانفصالها عاطفيًا عن أحد الأشخاص كان من المقرر خطبتهما.

وقامت علي إثر ذلك بتناول أقراص من ذات العقار بقصد التخلص من الحياة، حال تواجدها بمحل عملها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، ولا تتهم أو تشتبه في أحد جنائيا في إصابتها.

تنفيذًا لأحكام قضائية ..قرار جديد بشأن القبض على الفنان طارق ريحان

رحلت الأجهزة الأمنية ، الفنان طارق ريحان إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، وذلك للمعارضة على أحكام قضائية صادرة ضده.

وكانت قد ألقت مباحث أول أكتوبر، القبض على الفنان طارق ريحان تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022، وكان قد اختبأ هاربًا من تنفيذ الأحكام بكمبوند بيرل بيراميدز بشارع مبروك غطاطي طريق إسكندرية الصحراوي.

وتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان طارق ريحان، وخلال إلقاء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام في القضية رقم 8285 لسنة 2020 والصادر به حكما حضوريا بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل.