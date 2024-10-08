رحلت الأجهزة الأمنية ، الفنان طارق ريحان إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، وذلك للمعارضة على أحكام قضائية صادرة ضده.

تنفيذًا لأحكام قضائية ..قرار جديد بشأن القبض على الفنان طارق ريحان

وكانت قد ألقت مباحث أول أكتوبر، القبض على الفنان طارق ريحان تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022، وكان قد اختبأ هاربًا من تنفيذ الأحكام بكمبوند بيرل بيراميدز بشارع مبروك غطاطي طريق إسكندرية الصحراوي.

وتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان طارق ريحان، وخلال إلقاء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام في القضية رقم 8285 لسنة 2020 والصادر به حكما حضوريا بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل.

إصابة سودانية بحروق خلال طهي الطعام في عين شمس

وعلي صعيد أخر ، تعرضت فتاة سودانية الجنسية ، للإصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بعين شمس، وذلك خلال طهي الطعام وبنثر مادة مسممة مبيد حشري، مما تسبب في نشوب النيران بملابسها وإصابتها.

البداية عندما أخطرت مستشفى المطرية قسم شرطة عين شمس ،باستقبالها سودانية الجنسية، 34 سنة، ومقيمة بدائرة القسم مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17%.

بالانتقال وبسؤال المصابة قررت بأنه حال قيامها بطهي الطعام قامت بنثر مادة مُسممة مبيد حشري على حشرة متواجدة بالمطبخ، مما أدى لنشوب النيران بملابسها، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائيًا.