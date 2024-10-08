لقاء سفير مصر لدى بوخارست مع وزير الدفاع الروماني

استقبل وزير الدفاع الروماني Angel Tilvar السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوخارست، والسيد ملحق الدفاع المصري بمقر وزارة الدفاع الرومانية.

حيث تمت مناقشة التعاون الثنائي القائم بين البلدين في العديد من المجالات وسبل تنميته. كما استعرض السفير المصري تطورات الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط والموقف المصري منها، والجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد بالإقليم.

كما أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز التعاون الثنائي من خلال تحديد المشاريع المستقبلية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.