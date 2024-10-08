الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

لقاء سفير مصر لدى بوخارست مع وزير الدفاع الروماني

سفير جمهورية مصر
سفير جمهورية مصر العربية لدى بوخارست

استقبل وزير الدفاع الروماني Angel Tilvar  السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوخارست، والسيد ملحق الدفاع المصري بمقر وزارة الدفاع الرومانية.

 حيث تمت مناقشة التعاون الثنائي القائم بين البلدين في العديد من المجالات وسبل تنميته. كما استعرض السفير المصري تطورات الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط والموقف المصري منها، والجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد بالإقليم.

كما أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز التعاون الثنائي من خلال تحديد المشاريع المستقبلية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

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