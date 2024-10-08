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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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احتفال الجالية المصرية في النمسا بانتصارات أكتوبر المجيدة

احتفال الجالية المصرية
احتفال الجالية المصرية بالنمسا بذكرى أكتوبر

احتفلت الجالية المصرية بالنمسا بذكرى أكتوبر المجيد بمقر النادي المصرى العريق بالعاصمة النمساوية فيينا بحضور معالى الدكتور محمد نصر الدين سفير جمهورية مصر العربية، والمستشار نادر رفعت السكرتير الأول بالسفارة المصرية بالنمسا، والمستشار محمد البحيرى قنصل جمهورية مصر العربية والاتحاد العام للمصريين بالنمسا ومشاركة الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع النمسا وجمعية إنفينتي وحشد كبير من رجال الدين والكنيسة ومدير مصر للطيران.

شكر خاص للنادى المصرى ومجلس ادارة برئاسة الكابتن مجدى رمضان على المجهود الرائع والصورة المشرفه للتنظيم لااروع ولا اجمل ولكل من ساهم وشارك وساعد فى انجاح هذا العمل .

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