حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعي فى جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعي بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي.

وهنأ رئيس الجامعة الحضور بذكرى احتفالات اكتوبر المجيدة وانطلاق العام الجامعي الجديد واكد ان الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية وايجاد بيئة جاذبة.

واضاف رئيس الجامعة ان كلية العلاج الطبيعي لديها بنية تحتية وانشائية متطورة للغاية ويعد مركز العلاج الطبيعي بالجامعة اضافة كبيرة للمنظومة الطبية وحث الطلاب على حسن استثمار الموارد المتاحة ليكون الطالب قيمة مضافة للمجتمع.

وتحدث الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن أهمية الاهتمام ببناء القدرات والالمام بأدوات التعليم الجامعي في القطاع الطبي والاجتهاد وتعظيم الاستفادة من المحاضرات والاستذكار والاطلاع بصورة مستمرة.

ورحب الدكتور محمود الشاذلي عميد الكلية بالحضور واشاد بدعم رئيس الجامعة والادارة العليا بالجامعة لمختلف القطاعات بالجامعة واكد اهمية رسالة الكلية في التخفيف عن المرضى.

ووجه الدعوة للطلاب للاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية وتضمنت فعاليات الاحتفالية فقرات فنية متنوعة وقام الدكتور محمود الشاذلي عميد الكلية بتسليم دروع التكريم لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

قرارات مجلس الجامعة:

أحيط مجلس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 3005 لسنة 2024 ) بإنشاء جامعة الغردقة ومقرها محافظة البحر الأحمر والغاء فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على استخدام التطبيق الالكترونى ( المتحدث الرسمى ) وتم رفعه على سيرفر الجامعة وتم تخصيص شعار( لوجو) له وكذا رابط الكترونى وهو وذلك لاستخدامه كوسيلة اعلام رسمية داخل المجتمع الجامعى.

أكد الدكتور أحمد عكاوي أن مشروع ( المتحدث الرسمي ) يهدف إلى تحقيق الاتصال الفعال والإعلام الرسمي والمسئول بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية والأجندة الأكاديمية للجامعة والتثقيف القانوني والإداري لمنسوبي الجامعة وبناء نظام أرشيفي للإعلام بالجامعة يمكن من خلاله استرجاع الأخبار والبحث عنها ويتضمن المشروع تطبيق اليكتروني على الانترنت والهاتف المحمول.

كما وافق على استخدام تطبيق " مستحقاتي " الذي يهدف إلي تبسيط عملية إدارة المستحقات المالية بشكل إلكتروني وزيادة الشفافية .

وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.