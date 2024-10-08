انتصارات أكتوبر.. ندوة تثقيفية بديرمواس بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا برئاسة مندي عكاشة ، تنظيم الفاعليات الثقافية، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد بمراكز الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وذلك لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب، وفي ظل الإحتفالات بإنتصارات اكتوبر المجيدة ، ومرور 51 علي حرب أكتوبر، حيث نفذ قسم الشباب بإدارة شباب ديرمواس جنوب المنيا، ندوة تثقيفية عن حرب اكتوبر، وذلك للتعريف بها وتخليدا لذكراها، وذلك ضمن خطة نشاط القسم، حضر الندوة لفيف من اعضاء مركز الشباب ، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد الهادي أبو زيد، تم التنفيذ بمركز شباب مدينة ديرمواس.

وبحضور الدكتور محمدعلي طلبه رئيس قسم الشباب، كابتن محمد احمد محمد مسئول العلاقات العامة بالإدارة ، إيناس محمد حشمت مسئول الشباب بالإدارة ، وتحدث في الندوة عن أسباب حرب أكتوبر، كيفية التحضير و التجهيز لها ، و إنها كانت الوسيلة لرد الأرض ، و تحريرها من الإحتلال الصهيوني، و تدمير كل معتقدات الجيش الإسرائيلي بأنه لا يقهر ، و انه من اقوي الجيوش ، و انها كانت حرب الكرامة و رد الإعتبار ، والقضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ، و تدمير خط بارليف ، و تحرير الأرض المحتلة ـ وطرد الجيش الإسرائيلي .

وتعتبر ملحمة أكتوبر، من أقوى و أفضل الملاحم الحربية التي شهدها العالم في العصر الحديث ، التي أكدت مدى قوة و صلابة الجندي المصري، الذي تحمل الجوع و العطش والصيام، و حقق النصر بقوة الإيمان واليقين الراسخ بنصر الله، و تحقق النصر المبارك في أفضل الشهور، شهر رمضان المعظم، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، ومتابعة وإشراف إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.