وزير العمل يلتقي وفدًا من فريق الفحص المهني السعودي لتوفير وظائف بالمملكة

التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة " تكامل " السعودية برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة ، وذلك لمتابعة تنفيذ إتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية ، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"المملكة" ، وتُمثلها شركة تكامل السعودية ، وكذلك بحث التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة المهن سيتم الاختبارات عليها.

يُشار هنا إلى أن "إتفاقية الفحص المهني" تهدف إلى التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة.

وأثني وزير العمل، على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة ، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية ، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته ، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره ، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، التابعة للوزارة.

وأكد جانب السعودي، حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال ، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.

واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.