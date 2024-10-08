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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

تنظيم ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر في جامعة عين شمس الخميس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقيم جامعة عين شمس يوم الخميس المقبل، الموافق 10 أكتوبر 2024، ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر وإنجازات الجمهورية الجديدة. 

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وكلية الإعلام أولى فاعليات الموسم الثقافي والفني للجامعة للعام الجامعي 2024-2025 ندوة بعنوان "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة. 

احتفالات جامعة عين شمس بذكرى انتصارات أكتوبر

يأتي ذلك في إطار احتفالات جامعة عين شمس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يحاضر بها اللواء أ.ح دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ومحافظ الأقصر الأسبق.

ويعقب الندوة فقرة من الأغانى الوطنية يقدمها "كورال جامعة عين شمس "كورال أون".

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