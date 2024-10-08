النائب محمد عزت القاضي: الجيش المصري قادر علي حماية أمن مصر القومي

اشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.



وأوضح النائب محمد عزت القاضي، أن كلمة الرئيس السيسى تضمنت رسائل علي الصعيدين الداخلي والخارجي، ولعل أبرز هذه الرسائل أن الدولة المصرية حققت النصر في أكتوبر 1973 رغم فارق الإمكانيات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها، وحققت لمصر السلام حتى الآن، أي أن مصر دولة ساعية للسلام.



وشدد القاضي، علي أن القوات المسلحة دورها هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها؛ وهو أمر يعد أفضل المهام وأشرفها كما أكد الرئيس السيسى، مشيرا إلي أن مصر دولة حضارية لها جيش قوى قادر علي حماية أمنها القومي من أي عدو خارجي.



وأوضح أن كلمة الرئيس السيسى، تطرقت إلي روية مصر للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف مصر من القضية الفلسطينية راسخ وثابت سواء في دعم القضية أو رؤية حلها والتي ترجع إلي مرجعية دولية وتتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.