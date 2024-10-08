وكيل أفريقية النواب : وصول أول قطار لسيناء نجاح كبير للحكومة

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أول قطار ركاب إلى سيناء بعد توقف دام لحوالي 50 عاماً، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر العظيم بمثابة نجاح كبير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن سيناء تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى بعد امتدا العديد من مشروعات الـتنمية الشاملة في سيناء مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي إطار إستراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام الكبير والحقيقى بالقطاعات والمشروعات التعليمية والصحية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها على أرض الفيروز وتطوير البنية التحتية والأساسية داخل سيناء بجميع مدنها ومراكزها وقراها .

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن سيناء خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم المناطق الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد نجاح القيادة السياسية فى ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال تشييد مجموعة الانفاق والمحاور وشبكة الطرق موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على رؤية الثاقبة والناجحة فى كل مايتعلق من ملفات خاصة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل أرض سيناء المقدسة