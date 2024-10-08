مواصلة التحقيقات في واقعة سقوط فتاة من أعلى عقار بالساحل

تواصل نيابة الساحل، تحقيقاتها في واقعة سقوط فتاة من أعلى عقار في منطقة الساحل ما أسفر عن إصابتها، حيث أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشف التقرير الطبي للفتاة عن إصابتها بكسور في الذراعين والقدم وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة الساحل، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبال طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة مصابة بكسور متفرقة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة تقيم لدى أحد الأشخاص ونشبت بينهما مشاجرة فحاولت الهرب منه، وأثناء تسلقها الشباك اختل توازنها وسقطت في الشارع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر أصيب 5 أشخاص، فى 3 حوادث متفرقة بمركزى دشنا ونجع حمادى، شمالي محافظة قنا.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع 3 حوادث دراجات بخارية، بمركزي دشنا ونجع حمادي، وتبين إصابة شابين في انقلاب دراجة بخارية بقرية أبو مناع بحري بدشنا، وشخصين بالمفارق بقرية الحلفاية، وآخر أمام بوابة الألومنيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفتي نجع حمادي العام ودشنا المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر إجرامية تخصصت في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعثر بحوزتهما على 1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، وميزان حساس.

وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرام، وضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2.500 كيلو جرام، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.