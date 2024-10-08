يسعى الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى معرفة الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم 24 من الشهر الجاري ، كما يتم صرف المتأخرات يوم 7، و8 ، و9، و10، و11 أكتوبر2024.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024.. ويمكن صرف المرتبات عبر: ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك والمصارف ، ومكاتب البريد.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2024

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر2024

جدير بالذكر يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر من 24 نوفمبر المقبل، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، كما يتم وصرف مرتبات ديسمبر من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024

الشريحة الأولى تبلغ 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية تبلغ 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة تبلغ 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة تبلغ 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة تبلغ 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة تبلغ 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة تبلغ 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة تبلغ 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة تبلغ 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة تبلغ 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة تبلغ 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة تبلغ 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة تبلغ 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة تبلغ 11592 جنيهًا.