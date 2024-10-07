كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود أكثر من 16 ألف طالب يدرسون في المدارس المصرية اليابانية حتى الآن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعداد المدارس المصرية اليابانية يبلغ حتى الآن 55 مدرسة فى 26 محافظة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وجود نحو ألفي معلم ومعلمة يعملون في المدارس المصرية اليابانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السعي للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على ضمان الجودة والإشراف الجيد على المدارس المصرية اليابانية فضلا عن اختيار المواقع المناسبة للمدارس الجديدة، والبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لهذه المدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل أنشطة التوكاتسو داخل 100 مدرسة حكومية قائمة للعام الدراسي 2024-2025 موزعة على 16 محافظة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استهداف تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية لعدد 1700 مدرسة حكومية بحلول العام الدراسي 2026-2027 .

مزايا المدارس المصرية اليابانية

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ثلاث مزايا رئيسية في المدارس المصرية اليابانية

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية، هي: أن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الميزة الثانية هي تنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين.

وتابع وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعي تُنمى مهارات التواصل مع الآخرين.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس.



وأكد وزير التربية والتعليم العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجال التعليم، إذ أن اليابان تحتل مكانة رائدة في مجال التعليم، وتسعى الوزارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات لتطوير العملية التعليمية في مصر.