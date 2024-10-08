"مفهوم التخطيط الحضرى" في احتفالية الدقهلية بيوم الإسكان العربي

نظمت مديرية الإسكان والمرافق فى محافظة الدقهلية، احتفالية بمناسبة يوم الإسكان العربى وذلك تحت رعاية المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق واللواء طارق مرزوق محافظ والمهندس طارق عبد العاطى وكيل الوزارة .

جاء ذلك بحضور المهندس الاستشارى محمود العاجز وكيل أول وزارة الاسكان الأسبق والمهندس اٍبراهيم حسانين نقيب المهندسين والمهندس على عبد الله رئيس جمعية الاسكان والتعمير والنائبين رضا الشافعى وثروت فتح الباب عضوا مجلس الشيوخ وبعض القيادات التنفيذية والشعبية.

انتصارات أكتوبر

فيما بدأت الاحتفالية بكلمة المهندس طارق عبد العاطى وكيل الوزارة حيث قدم التهنئة للشعب المصرى وقيادته الحكيمة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتحدث عن رؤية مصر 2030 وعن التنمية العمرانية المستدامة وأيضا مفهوم ودور التخطيط الحضرى واُهميته وعناصره ومهامه وأثره على المواطن من خلال تحسين جودة الحياة بإنشاء مدن مستدامة أكثر وصولا لبيئة تنعش الاقتصاد الوطنى وتغطى كافة النواحى الاجتماعية والاقتصادية وتعزز دور المشاركة المجتمعية فى التخطيط الحضرى بطريقة شفافة.

القطاع العمراني

وأشاد بدور وزارة الاسكان فى دعم القطاع العمرانى عبر استخدام مقتنيات متقدمة فى البناء بالاضافة إلى تعديل التشريعات لتسهيل استخراج رخص البناء بتبسيط اٍجراءاتها .

التنمية المستدامة

فيما قدمت المهندسة سماح المحمدى مديرة التخطيط العمرانى عرض "بوربوينت" عن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى كافة المحافظات من خلال الاسكان الاجتماعى والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وتبنى الوزارة اٍستراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضرى عبر تخطيط حضرى متوازن وآلياته وأبرزت أهمية دور المشاركة المجتمعية فى التخطيط الحضرى عبر إنشاء مدن مستدامة مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية .

مديرية الاسكان شهدت الاحتفال

المهندسة سماح المحمدي خلال إلقاء كلمتها

مساحات مختلفة

يذكر بأن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد أعلنت مؤخرا عن إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظة.

عدة أنشطة

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح هذه المحال التجارية للبيع بغرض استخدامها في مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية غير المقلقة للراحة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها، وذلك بهدف المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.