مجالس آباء الإدارات التعليمية بالاسماعيليه يشيدون بجولات وكيل التربية

أكدت مجالس آباء الإدارات التعليميه لمراكز محافظه الاسماعيلية، علي إشادتها للجولات التي يقوم بها الدكتور سامي فضل وكيل مديريه التربيه والتعليم للمدارس لمتابعه سير العملية التعليمية.

تابع الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة شمال الإسماعيلية صباح اليوم، ورافقه أسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال ، و محمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم، وأحمد سيف مدير إدارة الأمن بالمديرية.

شملت الزيارة مدارس دوحة الزمان الابتدائية ، و الخلفاء الراشدين، والإسماعيلية الثانوية الرسمية لغات، و خلال متابعته لانتظام اليوم الدراسي و شارك وكيل تعليم الطلاب احتفالاتهم بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت انها ذكرى عزيزة وغالية على الجميع كون أن هذا النصر أعاد الحياة لأمة بأكملها، قائلا : استطاع المقاتل المصري في هذه الحرب أن يقهر الصعاب ويمحو عار الهزيمة ويحقق أول نصر عسكري على العدو الإسرائيلي في يوم السادس من أكتوبر، وهذه المناسبة تؤكد أن المواطن المصري لا يعرف اليأس أو المستحيل .

وأكد وكيل المديريه، أن هذة الجولات تأتي وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

كما حرص د.سامى فضل على تفقد الفصول الدراسية و المكتبات و المعامل و حثّ الطلاب على الجد والاجتهاد فى الدراسة لتحقيق هدفهم المنشود وتحقيق آمالهم التي يتطلعون إليها ، مؤكدا دعمه الدائم للجميع لرفع كفاءة العمل وتذليل كافة العقبات ان وجدت لسير منظومة العمل بكل يسر وإنضباط، لافتا أن العمل بروح الفريق الواحد له أبلغ الأثر فى تحقيق النجاح والتميز هدفنا المنشود دائما والارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض محافظة الإسماعيلية .