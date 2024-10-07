اللجنة الوطنية تنظم ندوة توعية لمنظات المجتمع المدني حول قضايا الاتجار بالبشر

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وذلك بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان.

حضر الافتتاح كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تأتي الندوة في إطار التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فيما يتعلق بالتوعية والحماية >

وتناولت السفيرة نائلة جبر الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بين مختلف فئات المجتمع، وتطرقت إلى عدة موضوعات منها التأكيد على الرؤية المصرية على أهمية مكافحة الجريمتين من منظور حقوق الانسان وأشارت الي منظومة الشكاوى الخاصة بالخطوط الساخنة الثلاث للمجالس القومية لحقوق الانسان ( المجلس القومي لحقوق الانسان ١٥٥٠٨ ،المجلس القومي للمرأة ١٥١١٥، المجلس القومي للطفولة والأمومة١٦٠٠٠ ) لتلقي شكاوى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر

وأكدت على أن الضحايا يتلقون كافة الخدمات القانونية، الاجتماعية، النفسية، الصحية اللازمة، هذا بالإضافة إلى التنويه عن موضوع العمالة المنزلية والتطورات المرتبطة به ولا سيما ضرورة تغير النظرة المجتمعية لهذا العمل ودور اللجنة القانونية التي قام بتشكيلها السيد وزير العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون ينظم عمل العمالة المنزلية. في ضوء مناقشتها مع منظمات المجتمع المدني عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة على إنه من الأهمية بمكان توعية النشء والشباب والاسر بخطورتها وطرح البدائل الإيجابية المتاحة التي ترشدهم إلى الطريق الذي يتيح لهم البحث عن فرص عمل.

وعلى هامش الندوة تفقدت السفيرة نائلة جبر مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان المعني بتلقي شكاوى ضحايا الاتجار بالبشر.