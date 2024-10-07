الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

العاصمة الادارية تستقبل  190 دارساً بالدورة الثانية للهيئات القضائية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفداً يضم 190 دارساً بالدورة الثانية للهيئات القضائية بوزارة العدل، وذلك خلال الزيارة التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

شملت الزيارة جولة داخل مدينة الفنون والثقافة تضمنت دار الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة المدينة.

تمثل هذه الزيارة واحدة من الزيارات الهامة التي تسعى الشركة من خلالها إلى التعريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمشروع قومي يعقد عليه الوطن العديد من الطموحات والآمال.

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