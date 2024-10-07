النيل للإعلام بالفيوم يحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وتحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع ندوة تحت عنوان (أكتوبر.. استراتيجية النصر والعبور للمستقبل) بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم ، بحضور الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا , والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتورة نادية عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد أحمد علاء نائب المستشار العسكري بالفيوم، ومحمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، ومحمد هاشم مدير مركز النيل ، اوحنان حمدى مسئول البرامج بالمركز وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين ،وبمشاركة عدد من المحاربين القدامى والطلاب، وذلك اليوم الإثنين فى قاعة المؤتمرات بالكلية.

بدأ ت الندوة بالسلام الوطنى وقراءة بعض آيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

رسالة للاجيال …

وفى كلمة افتتاحية للندوة أكد محمد سعد على الدور الفعال للهيئة العامة للإستعلامات لإحياء المناسبات الوطنية والقومية من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والتى تنفذها مراكز النيل والإعلام على مستوى الجمهورية مؤكدا على الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يستهدف توصيل رسائل للأجيال الجديدة بأهمية هذه الحرب فى تاريخ المصرى المعاصر وأهمية استلهام روح أكتوبر والدروس المستفادة ورفع الوعى لدى الشباب .

مؤكدا أيضا أن مصر تواجه العديد من حروب الأجيال خلال الفترة الحالية وأوصى الطلاب بأهمية التسلح بالوعي والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة، مشيرًا إلى أن عقيدة قواتنا المسلحة هي النصر أو الشهادة داعيًا الطلاب إلى ضرورة التعرف على تاريخ بلادنا وإنجازاتها على مر العصور سواء في الحرب أو السلم.

في مستهل كلمته هنّأ الدكتور عرفة صبري السادة الحضور بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وأكد أن حرب ٧٣ تعد كنزًا ثمينًا يجب علينا جميعًا التعلم من دروسه المستفادة وتطبيقها في حياتنا العملية، وهي الإيمان بالله والتوكل عليه، والتخطيط الاستراتيجي، والالتزام، والإيمان بالنجاح وعدم الاستسلام لليأس، والحفاظ على الهوية المصرية، والسرية وعنصر المفاجأة والخداع الاستراتيجي، والتسلح بالعلم والمعرفة. وشدد على ضرورة اليقظة والحذر تجاه ما يحاك ضد الدولة المصرية وعدم الانسياق وراء الشائعات والتصدى للأفكار الهدامة وضرورة استلهام روح أكتوبر للعبور من الأزمات مؤكدا على دور الشباب للنهوض بالمجتمع وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وفى كلمته وجه الدكتور احمد حسنى التحية والشكر للقوات المسلحة المصرية للحفاظ على الوطن والتضحية من أجله كما أشاد بجهود القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس لتحقيق النصر لمصر، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا تقديم أرواحنا ودمائنا فداءً للوطن.

ودعا الطلاب إلى السعي إلى تحقيق الأهداف والأحلام التي من شأنها رفعة الوطن وتقدمه، وإثراء روح الوطنية في النفوس، وعدم الانسياق خلف الشائعات الهدامة، مؤكدًا أن الشباب هم بناة المستقبل ويجب عليهم توخي الحذر من تصديق أي أخبار من شأنها التضليل والابتعاد عن الحقيقة.

فيما أكد العقيد أحمد علاء أن القوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدًا في الدفاع عن مقدرات الوطن في أي وقت أو مكان، مطالبًا الحضور بضرورة تلاحم الشعب مع الجيش والالتفاف حول القيادة السياسة وقواتها المسلحة وخاصةً في الوقت الحالي.

وخلال الندوة قام بعض المحاربين القدامى بعرض شهادات حية لأحداث حرب اكتوبر ٧٣ وسرد قصصهم البطولية في أثناء حرب أكتوبر وكيف تحقق النصر بعزيمة الجندى المصرى.

وخلال الندوة تم تقديم بعض الفقرات الفنية كالشعر والغناء.

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