لن تضطر لتغيير الشريحة.. فودافون: إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

أعلن محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن أن خدمات الجيل الخامس 5G، سيتم إطلاقها تدريجيًا خلال الأشهر الستة المقبلة، لتصل إلى جميع المحافظات.

أوضح عبدالله خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول، الإثنين، أن الخدمة لا تتطلب تغيير شريحة الهاتف، ولكن يجب أن يكون الجهاز داعمًا لها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، أن تغطية الجمهورية بالكامل بخدمات الجيل الخامس ستتم على مراحل، مشيرًا إلى أن الخدمة لن تتطلب أي تكاليف إضافية للمستخدمين.