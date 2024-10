عرض عالمي أول| موعد فيلم "متشقلب" بمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "مشقلب"، عن عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي ضمن قسم "خارج المسابقة" في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024.

ويعتبر الفيلم هو الروائي اللبناني الوحيد المشارك في المهرجان هذا العام، وهو عبارة عن مجموعة من الأفلام التي تستكشف بعمق ودقة أحداث السنوات الأخيرة المضطربة في لبنان.

يضم الفيلم 4 قصص مميزة يقدمها مجموعة من المؤلفين والمخرجين اللبنانيين وهم: لوسيان بورجيلي (غداء العيد) وبان فقيه (Keep It Together) ووسام شرف (حديد نحاس بطاريات) وأريج محمود (بيروت 6:07)،

فيلم "مشقلب"، يمزج بين الدراما والكوميديا السوداء، ليعكس المشاعر والتجارب المعقدة للشعب اللبناني في فترة مليئة بالفوضى، حيث يساهم كل مخرج في تقديم صوت فريد في السرد، مما يخلق صورة شاملة لأمة تكافح مع الفوضى وعدم الاستقرار والصمود.

وتقوم نادين لبكي، في الفيلم بدور المنتجة التنفيذية، وتعلق على ذلك قائلةً "مشقلب فيلم مهم للغاية يعكس بصدق التأثير النفسي لانهيار لبنان على جيل الشباب الذي ما زال يحاول تجاوز العديد من طبقات الظلم".

تفاصيل فيلم متشقلب



يتكون الفيلم من 4 أفلام قصيرة هي: "المجموعة" و"Motherland"، "Don’t Panic"، و"A Piece of Heaven"، كل منها يقدم نظرة جريئة على الطريقة التي أعادت بها هذه الأحداث تشكيل حياة الناس، بالإضافة إلى الحالة النفسية الجماعية للبنان.

يضم الفيلم طاقم تمثيل من أبرز المواهب في لبنان، من بينهم منال عيسى (السباحتان) ورودريغ سليمان (المسافر) وفرح شاعر (غداء العيد) وحنان الحاج علي (باب الشمس) وبترا سرحال ويارا أبو حيدر وسعيد سرحان (بيروت هولدم)، وجوزيف عقيقي (الهيبة)، وفنان الستاند أب كوميدي الشهير شاكر بو عبدالله (مؤلف مشارك في "A Piece of Heaven").



وسوف تبدأ عروض فيلم "مشقلب" لجمهور عالمي، ليقدم نظرة كاشفة على إلى نضال وآمال وصمود الشعب اللبناني.