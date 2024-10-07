وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "المرأة في ظل قانون العمل" بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة للتوعية بعنوان "المرأة في ظل قانون العمل المصري 12 لسنة 2003"، بشركة النيل للملابس الجاهزة ، بحضور 30 عاملة من الشركة ، قام بتنفيذها مكتب عمل البدرشين.

وتناولت شرح عدة موضوعات منها : القرارات الوزارية رقم ٤٣، و44 لسنة ٢٠٢١م، وإنشاء وحدة المساواة والهدف منها، والتوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين الدولية الداعمة لفكرة المساواة، وأيضا تشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة وتوجيهها لسوق العمل والانخراط فيه لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما لذلك أثر على تنمية المجتمع وتقدمه، وحقوق وواجبات المرأة العاملة التى كفلها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة محمود أبوالسعود مدير منطقة البدرشين، وفاتن شحاتة مديرة المكتب ، مؤكداً الاستمرار فى نشر التوعية حول الحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وأهمية ذلك فى زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار.