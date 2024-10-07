السجن 5 سنوات لمتهم ابتز سيدة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بتهديد سيدة بنشر صور لها ومطالبته بإقامة علاقة معه بقسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 68 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 60 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع م أ ع" 43 عاما، سائق، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد المجني عليها "ح ع م" 40 عاما، ربة منزل، بإفشاء صور خاصة لها خادشة للشرف.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بنشر صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوبا بطلب إقامة علاقة معها نظير عدم نشر تلك الصور على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى واقعة اخري سقط عامل من أعلى سقالة، أثناء أداء عمله بإحدى المباني في العجوزة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من ارتفاع بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن عامل أثناء أداء عمله بمبنى، اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز إدكو فى محافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق إدكو- رشيد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لتقديم الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

في سياق مغاير، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها حول في واقعة مصرع مسن متفحمًا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المتوفي، كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وكشفت التحقيقات أن سيجارة تسببت في اشتعال النيران بشقة الضحية وأحرقت محتوياتها وتسببت في فاته.

قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، ورد إليه إشارة من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.

السجن 5 سنوات لمتهم ابتز سيدة مطالبته بإقامة علاقة معه.