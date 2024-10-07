"الرصاصة لاتزال في جيبي" فيلم يخلد ذكرى انتصارات أكتوبر على المسرح الصغير

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى لقاء سلسلة" أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمي في إطار مشروعه الثقافى " القاهرة عنواني" لحفظ الذاكرة الوطنية، والذي يحتفل بمرور نصف قرن على أول أفلام حرب أكتوبر " الرصاصة لاتزال في جيبي، ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن المقرر حضور أبناء الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٩ أكتوبر على المسرح الصغير، وهو ما يلقى الضوء على أهمية ودور السينما المصرية في التعبير عن بطولات جنود مصر البواسل وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تفاصيل فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي

يعتبر فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" والذى قدم فى اكتوبر ١٩٧٤ شريطا سينمائيا ملهما ومحفزا مهما مرت السنوات عليه، بل ويمكن اعتباره بمثابة وثيقة تاريخية عن حرب أكتوبر، وهو أحد أبرز روايات إحسان عبد القدوس التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، ذلك الكاتب الذي أحدث نقلة نوعية في الرواية العربية.

وتدور قصة الفيلم الذي يشارك ببطولتة كل من الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم وسعيد صالح وغيرهم حول جندي مصري يدعى "محمد" يشارك في حرب أكتوبر بعد نكسة ٦٧، ويدافع أيضًا عن فتاته التي يحبها "فاطمة"، يترجم الفيلم وينقل واقعا ملموسا عن الصراع العربى الإسرائيلي يمنحنا نظرة إلى المستقبل والانتصار الحتمي في هذه المعركة المستمرة منذ عقود، مقدم بصورة شديدة الصدق تعبر عن بسالة الجندي المصري.

يذكر أن سلسلة " أرواح في المدينة " مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين اطلقه مشروع " القاهرة عنواني " الثقافي قبل أكثر من عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة منها النشاط الثقافي و الفكري في دار الأوبرا المصرية و برعاية وزارة الثقافة المصرية .