تكريم مدير إدارة البيئة والسلامة بميناء سفاجا

احتفالا باليوم البحري العالمي..

في إطار فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي، الذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية (IMO) تحت شعار "الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً"، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وزير الصناعة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الموانئ وقيادات النقل البحري، تم تكريم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر كأفضل هيئة ميناء من حيث التميز في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وتسلم الجائزة اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة.

وفي نفس المناسبة، تم تكريم الجيولوجي جمال مصطفى، مدير عام إدارة البيئة والسلامة بميناء سفاجا، بجائزة الموظف المثالي لهذا العام.

يأتي هذا التكريم تقديراً لجهوده المتميزة في مجال البيئة والسلامة، مما يعكس التزام الهيئة بالمعايير الدولية ويعزز سمعتها في مجال الإدارة البيئية والسلامة البحرية.

وأكد اللواء محمد عبدالرحيم، أهمية تطبيق معايير السلامة في كافة أنشطة الموانئ، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعد دافعاً لمزيد من التفاني والالتزام لتحقيق رؤية الهيئة في تطوير وتحسين خدمات الموانئ وفق أعلى المعايير الدولية.

وأعرب عن شكر العاملين الهيئة وتقديرهم للمنظمة البحرية الدولية على هذا التكريم، والذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز الأداء والتميز في مجال الموانئ البحرية.