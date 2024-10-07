يوم ثقافي متنوع احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بمكتبة الفيوم العامة 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التثقيفية والورش الفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

جاء ذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة، وإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

وفي السياق ذاته، شهدت مكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي متنوع تضمن ورشة لتنفيذ مجلة حائط احتفالا بذكرى النصر، بمشاركة طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، إشراف عبير ناجي أمينة مكتبة الطفل، وفيرونا عبد الله أخصائي المواهب بالمكتبة، وأخرى من الورق نفذتها رضوى علي مشرفة قسم البيئة، إلى جانب مسابقات قوة الملاحظة، وعرض مسرح عرائس بعنوان "حسن والذئب" نفذه كلا من هناء حسن وعبير ناجي، وبحضور مترجم الإشارة منال أرنست.

وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، نظمت مكتبة مطرطارس احتفالية بحضور طلاب مدرستي الشهيد ربيع محمد كاسب الابتدائية، ومعهد مطرطارس الأزهري بنين، بدأت الفعاليات بأنشودة "في حب مصر" للمنشد مصطفي معبد، أعقبها محاضرة بعنوان "أكتوبر المجد والعزة " تحدث فيها محمد نادي -مدير المكتبة- عن أسباب النصر، وبسالة الجندي المصري، وأن النصر لا يتحقق إلا بالايمان والعدة والشجاعة والصمود، وتلك هي عقيدة الجيش المصري، وأضاف "نادي" من واجبنا جميعا أن نحتفل بانتصارات وطننا الحبيب، ونذكر العالم بأسره بتاريخ تلك الأمة وجنودها البواسل وشعبها العظيم، ونحن شعب ذو حضارة عظيمة، مما يعزز قيم الانتماء وحب الوطن في شباب اليوم والمستقبل.

مسابقة ثقافية بعنوان "في حب مصر" بفرع ثقافة الفيوم

ثم أعدت شيماء عباس- مسئول النشاط- مسابقة ثقافية بعنوان" في حب مصر " تدور حول نصر أكتوبر، إلى جانب ورشة رسم حر في ذات السياق، إشراف لبني ممدوح أمينة المكتبة، قام خلالها الطلاب برسم علم مصر، ودبابات، وطائرات، وغيرها احتفالا بهذه الذكرى، وأخرى للأشغال الفنية من الفوم، بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي بالفرع، نفذ خلالها كلا من سناء قناوي وغادة عمر، مجسم مصغر من دبابة بإستخدام الفوم والورق.