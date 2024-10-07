أثار ترند بيع مطعم "صبحي كابر" الشهير جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ، وعلي مؤشرات مواقع البحث ، بعد الإعلان الذي وضعته صفحة المطعم أنه لم يعد مملوكًا لـ "الحاج صبحي كابر" مؤسس المطعم، وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مجال المشويات.

بعد ترند بيع مطعم "صبحي كابر..ماهي العلامة التجارية وكيفية تسجيلها قانونيًا في مصر

وعلقوا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "صبحي كابر كشف الظروف القهرية وراء بيع المطعم، وعبر النشطاء عن وجود حلقة مفقودة في قصة بيع مطعم صبحي كابر، ورأي البعض ان للموضوع له أبعادا أخرى لم يتم الإفصاح عنها .

وبعد واقعة “بيع مطعم صبحى كابر، كيف يتم تسجيل العلامات التجارية فى مصر، والتى يبحث عنها العديد من رجال الأعمال وذلك بهدف حماية حقوقهم القانونية.

ماهي العلامة التجارية قانونيًا؟

وتعرف، العلامة التجارية في المادة 63 من قانون 82 لعام 2002؛ على أنها تشمل كل ما يميز منتجًا، سواء كانت سلعة أو خدمة، عن غيره من المنتجات، وتشمل هذه العناصر الأسماء ذات الشكل المميز، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزًا.

واستخدام أي من هذه العناصر السابقة، سواء بشكل منفرد أو مجتمعة معًا، في تمييز المنتجات، أو البضائع، أو إشارة إلى مصدرها، أو نوعها، أو مرتبتها، أو طريقة تحضيرها، جزءًا أساسيًا من تعريف العلامة التجارية.

تسجيل العلامة التجارية في مص ر

ويتم تسجيل العلامات التجارية يتم عن طريق تقديم طلب بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويتم مع التسجيل وتقديم الطلب إرفاق عدد من الأوراق كاملة؛ وعدم استيفاء أي جزء من تلك الأوراق يبطل عملية تسجيل الماركة التجارية لمنتجك أو الخدمة التي تقدمها وفق ما حدده القانون؛ وتكون الأوراق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية على النحو التالي:

1-يقدم الشخص الذي يريد تسجيل العلامة التجارية 5 صور من تلك العلامة لمصلحة السجل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

2- يرفق مع الصور الخمس المقدمة، رخصة الشركة أو الجهة أو المؤسسة التي ستقوم بتقديم المنتج أو الخدمة المرادة.

3- ملء نموذج أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تسجيل ماركة تجارية لاستيفاء فحص العلامة التجارية المطلوبة.

إجراءات ومراحل تسجيل العلامات التجارية لمنح الشهادة من وزارة التموين

مرحلة الإيداع.

مرحلة الفحص الفنى.

مرحلة النشر.

مرحلة منح الشهادة.