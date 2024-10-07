أقدم عامل على التخلص من حياته، بتناول حبة الغلة السامة، بعد مكالمة هاتفية مع والدته، شهدت مشادة كلامية بينهما، بمنطقة عابدين بالقاهرة.

بعد مكالمة هاتفية مع والدته.. عامل يتخلص من حياته بحبة الغلة السامة بعابدين

البداية كانت بورود بلاغا لشرطة النجدة، بمستشفى القصر العيني باستقبالها عامل يبلغ 26 عاما، ومقيم محافظة سوهاج، مصاب بفقدان للوعي وتوفي خلال إسعافه، إثر ادعاء تناول أقراص غلة.

بالانتقال وسؤال زميليه بالعمل ويقيمان بمحافظة سوهاج، قررا بأنه حال مُباشرة المتوفي لعمله صحبتهما، حدثت مشادة كلامية مع ووالدته خلال تواصله معها هاتفيًا، وعقب ذلك فوجئا بشعوره بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن وسقط مغشيًا عليه، فقاما بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي.

بمراجعة كاميرات المراقبة بمحل البلاغ أمكن تحديد مُشاهدة للمذكور حال قيامه بتناول أقراص غلة، وتم التحفظ على عبوة فارغة للأقراص.

بعد انفصاله عن زوجته.. شاب يحاول الانتحار بقرص الغلة السام في السلام

وفي سياق متصل ، أقدم شاب على محاولة الانتحار والتخلص من حياته، بتناول حبة الغلال السامة، بعد انفصاله عن زوجته ودخوله في حالة نفسية سيئة، لكن محاولته باءت بالفشل، وتم نقله للمستشفى.

البداية كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى الدمرداش قسم السموم، بقسم شرطة السلام أول، باستقباله أحد الأشخاص، مقيم دائرة القسم مصاب بحالة تسمم أثر ادعاء تناول قُرص غلة.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بإقدامه على الانتحار عن طريق تناول قرص على لمروره بضائقة نفسية منذ حوالي 10 أيام إثر انفصاله عن زوجته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، وتأيدت الواقعة بشهادة زوج شقيقته.