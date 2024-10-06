تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، جهودها لضبط مرتكب واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية .

جهود مكثفه لضبط مرتكب واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بمدينة بنها

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ؛ إخطارًا من قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى ه أ وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع في قتلها.

وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الأشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها، على طريقة سيدة السويس، وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة إغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

ماس كهربائي.. السبب في حريق مطعم شهير بالشيخ زايد

كشفت التحريات الأولية لفريق المعمل الجنائي، الذي قام بمعاينة آثار حريق مطعم شهير بالشيخ زايد ؛ أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، ثم امتدت النيران لمحل كوافير مجاور للمطعم ووقوع مصابين بحالة اختناق.

وأكد مصدر أمني أن الخسائر المادية التي وقعت بالمطعم كبيرة، تشمل تلفيات ضخمة وتفحم أجزاء كبيرة منه، وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

وأوضح المصدر أن الخسائر أيضا شملت احتراق أثاث محل كوافير شهير مجاور للمطعم، بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق ماس كهربائي، نشب في مطعم شهير ومحل كوافير.

وتلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها قبل أن تتسع رقعة الضرر.

وحُرر محضر بالواقعة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وظروفه.