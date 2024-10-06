محامية عن نشر الفيديوهات الخادشة على التيك توك: نوع من الفكر الماسوني

قالت المستشارة نهى الجندي، المحامية، إن الشرطة المصرية تقوم بدورها في التصدي لمثل هذه العبثيات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "هناك انحدار بصورة كبيرة على التيك توك".

وأضافت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأموال ليست كل شيء إلا للشخص المادي الذي يبحث عن الأموال في المقام الأول، بعيدًا عن القيم والأخلاق، مثلما هو متواجد على مواقع التواصل الاحتماعي.

وأوضحت أن نشر الفيديوهات على التيك توك الخادشة للحياء نوع من الفكر الماسوني بهدف إلهاء المواطنين، مشيرة إلى أن الشرطة المصرية تقوم بدور كبير في التصدي لأي مخالفات أو فيديوهات مخلة، وبناء عليه يتم القبض على الجناة.