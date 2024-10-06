فرقة الإخوة أبو شعر تقدم حفل إنشاد ديني بساقية الصاوي الجمعة

تحيى فرقة الإخوة أبو شعر السورية حفل إنشاد ديني بساقية الصاوي، يوم الجمعة المقبل، تقدم فيه باقة من الابتهالات الدينية الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور.

وذكرت الساقية أنها تنظم من جديد حفلا تقدمه فرقة الإخوة أبو شعر يستمتع فيها الجمهور معهم بليلة روحانية في حب الرسول بمسرح قاعة الحكمة يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري.

فرقة الإخوة أبو شعر

وأضافت الساقية أن فرقة الإخوة أبو شعر ستقدم عددا متنوعا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "البردة الشريفة"، و"المسك فاح"، و"عذرًا يا رسول الله"، و"يا جمال النبي"، و"هذه الروضة"، مشيرة إلى أنهم تربوا على الحب الصادق للمصطفى فلا يخرج المدح من أحدهم إلا من قلبه فتعلق الجمهور بهم وطرب بإنشادهم.



وتشتهر فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجا صوفيا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة، والدهم المنشد السوري الكبير موفق أبو شعر الحسيني الرفاعي، أحد أئمة الأنغام في العاصمة السورية دمشق.

وتأسست فرقة الإخوة أبو شعر عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن.