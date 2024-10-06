احتفالاً بنصر أكتوبر.. تنظيم عروض ثقافية وفنية ورياضية بـالمنيا

شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الأحد ، انطلاق فعاليات الإحتفال بالذكرى 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، والتى نظمتها مكتبة مصر العامة بالمنيا ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، بمركز "شباب المدينة أ" بحضور 400 شاب وفتاة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية " .

قال المحافظ، إننا نحتفل اليوم بمناسبة الذكري الحادية والخمسين لإنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدا ، إن نصر أكتوبر العظيم سيبقي دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ، وسيظل شاهداً علي بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة ، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقي مصر مرفوعة الهامة وراياتها دائماً عالية خفاقة ، داعيا الشباب والطلائع المشاركين فى الحفل ، بضرورة قراءة تاريخنا العريق ومعرفة أسباب ونتائج حرب العبور المجيدة التى أذهلت العالم .

التقى المحافظ ، بالأطفال والشباب المتواجدين داخل المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالمنيا ، وتابع المسابقات الثقافية وقام سيادته بتوزيع الهدايا على الفائزين ، كما تفقد الأعمال الفنية لعدد من الأطفال المشاركين بالاضافة ، الى اعمال ورش إعادة التدوير، وشاهد عروض ألعاب المنتسورى التعليمية، كما تابع الندوات التوعوية التى نظمتها مكتبة مصر العامة عن ، ( المواطنة الرقمية أساسيات - الحاسب الآلى- الأمن السيبرانى) .

كما شاهد المحافظ مع الشباب ، فيلما تسجيليا أعدته المكتبة ، بإستخدام برنامج الذكاء الإصطناعي حول التعريف بمبادرة بداية وفاعلياتها وأنشطتها ، واستمع المحافظ خلال الحفل ، إلى مجموعة من الأعمال الفنية والقصائد الوطنية ، تعبر عن عظمة انتصارات أكتوبر ، واعتزاز الأجيال بها ، قدمها أطفال منتدى الطفل بالوحدة العامة لحماية الطفل ، بإدارة المرأة والأمومة الطفولة ، كما تابع فاعلية قدمتها وحدة ذوى الإحتياجات الخاصة بالديوان العام ، لإستعراض أحدث أساليب التعامل مع ذوى الهمم وقدراتهم وطرق التفاهم معهم .

وضمن فقرات الحفل شاهد المحافظ ، العروض الرياضية بمركز شباب المدينة أ، منها عرض مدرسة ذوى القدرات والهمم ، وعرض كاراتية ، ومباراة كرة قدم خماسية ، وعروض للطلائع وألعاب القوى وفنون تشكيلية ، بالإضافة ، إلى ندوة حول أضرار المخدرات نظمها صندوق مكافحة الإدمان مديرية الشباب والرياضة .

حضر فاعليات الحفل، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة، الدكتورة هبه حمدي مدير وحدة ذوي الإحتياجات الخاصة، وعدد من الجهات المعنية .