أعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية” مقتل إسرائيلية في عملية إطلاق النار ببئر السبع، وفقا لما ذكرته الفضائية في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 7 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق النار ببئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، أن ثلاثة مصابين أحدهم في حالة خطيرة إثر عملية إطلاق نار ببئر السبع جنوبي إسرائيل، بينما تجرى الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في 45 شهيدًا و256 مصابًا خلال يوم





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن وصول 45 شهيدًا و256 مصابًا إلى المستشفيات خلال يوم واحد ، هذا التصعيد الجديد يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 41,870 شهيدًا و97,166 مصابًا.

تأتي هذه الأحداث المأساوية في وقت حرج، حيث يتزايد الضغط على المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة إلى المتضررين. وقد عبرت وكالات الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، محذرة من أن العمليات العسكرية تؤدي إلى تفاقم المعاناة اليومية للسكان.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون دوليون إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات. وقد كانت هناك دعوات متكررة من مختلف الأطراف الدولية لوقف الأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية للصراع.

هذا التصعيد المستمر في الأحداث يثير قلق المجتمع الدولي، حيث يسعى العديد من الدول إلى تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب. ومع استمرار سقوط الضحايا، تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة في غاية السوء، مما يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية.