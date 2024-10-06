محافظ المنيا يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الأحد، بوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكارى للشهداء، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر مراسم الإحتفال دكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، العقيد محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ، وعدد من المحاربين القدماء، ورجال الدين الإسلامي والمسيحى بالمحافظة.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار ، الذين ضحوا بحياتهم فداء لمصر وشعبها ، وتحقيقًا لرفعة الوطن ، وصونا لكرامة الأمة، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات أمن المنيا، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد ، قدم اللواء كدواني خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع شعب مصر العظيم ولأهالي محافظة المنيا بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، متوجها بخالص التحية والتقدير لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار الذين وهبوا مصر النصر العظيم وأعادوا لنا الروح والكرامة.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد أرض عروس الصعيد ، العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، وان المئة يوم الماضية منذ تولى مسئولية المحافظة، تؤكد ان الدولة بكافة اجهزتها حريصة على العمل دون ملل أو كلل ، لإنجاز كل ما من شأنه أن يشعر المواطن البسيط ، بتحسن مستوى الخدمات المقدمة له ورفع معدلات الجودة فى حياة أهالينا فى القرى والمناطق النائية.