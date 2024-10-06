إلى متى يتم إغلاق مزلقان البدرشين؟

يعانى آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات والمرضى والتلاميذ يوميًا من العذاب أثناء انتقالهم من الصرف من شرق البلد إلى غربها، والعكس، من عذاب يومى بسبب إغلاق مزلقان البدرشين الذى يعتبر الممر الوحيد لربط شرق البلد بغربها، وبخصوص الكوبرى الجديد فإنه يقع أعلى المزلقان الثانى قبلى البلد بمسافة (۸۰۰ م)، وهو مغلق لوجود إصلاحات أيضًا.

أما الكوبرى الوحيد والمخصص لسير السيارات والتكاتك هو الطريق الذى يتم استخدامه بواسطة تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، مما يدفعهم إلى المرور من على قضبان السكة الحديد بأماكن غير مأمونة، علمًا بأن جميع المراكز الطبية ومستشفى البدرشين وأغلب العيادات تقع شرق البلد، حتى حالات الوفاة، وكذا العاملين بالمصالح الحكومية يسلكون نفس المزلقان، اضف إلى ذلك جميع مصالح أهالى (۲۲) قرية (مضطرين للمرور من على قضبان السكك الحديدية، وهو من الأسباب الرئيسية لزيادة أعداد الحوادث والوفيات بسبب إغلاق المزلقان، أناشد د.عادل النجار، محافظ الجيزة، التدخل لسرعة فتح المزلقان حقنًا لدماء المواطنين.



أحمد مصطفى الدالي

رئيس لجنة حزب الوفد بمركز البدرشين