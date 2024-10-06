تعليم دمياط يكرم الفائزين في مسابقه 100 معلم متمكن مبدع في اليوم العالمي للمعلم

شهد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاحتفالية التى نظمتها الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، تحت رعاية السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتكريم "100 معلم متمكن مبدع"، على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير للتعليم، وعبدالرءوف علام، رئيس المجلس الأعلى للآباء والمعلمين، ونادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعلم، وفى إطار مشروع "معا لبيئة مستدامة".

وفاز من محافظة دمياط رشا الدنجاوى عن مشروع فعالية كتاب إلكتروني قائم على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات تحدث اللغة الانجليزية ( فائزة على مستوى الجمهورية)، و"محمد الالفى" عن مشروع التوافق النفسى وعلاقته بالسلوك الانسحابى لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الصم، ورانيا شويقه عن مشروع رحله التعليم والتكنولوجيا فى مدرستى والمجتمع، وسلمى بكرى عن مشروع أنا اتعلم أنا ابتكر أنا امرح أنا إنسان أنا فنان أنا مبدع، وانجى العيوطى عن مشروع استخدام الالعاب السيكولوجية فى تنميه مهارات وقدرات الطلاب وغرس القيم الايجابيه في نفوسهم.

كما تم تكريم رشا خلف، عن أدائها المتميز أثناء الزيارات الميدانية بمدرسه الشيخ درغام الابتدائية المشتركة.

وحصول "وسام عبدالله نصر" من مدرسة الشيخ درغام الابتدائية المشتركة بإدارة عزبه البرج على درع شخصية العام على مستوى الجمهورية وذلك للأداء المتميز أثناء الزيارات الميدانية للإدارة العامة للتواصل والدعم.

وتكريم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لتميز المحافظة فى المسابقة وعبير الهجرسي، مسؤول وحدة التواصل والدعم بالمديرية المركزية، لجهدها فى تشجيع تلك الكوادر المتميزة للمشاركة بالمسابقة الوزارية.

وأكد وكيل الوزارة، أن المعلم صاحب قيم ورسالة وعليه الاطلاع لمواكبة العصر واللحاق بركب التطور التكنولوجى الهائل، مشيرا إلى أن تعليم دمياط يسير بخطى ثابتة ومدروسة فى شتى القطاعات وحريص تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتى تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية فى المستقبل، بالاضافة الى حرصه على تنمية روح الابداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس ودعم المشروعات والمقترحات الداعمة لتحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحقيق الاستدامة والجودة داخل النظام التعليمى وتعزيز روح التنافس بين المعلمين وتحفيزهم على الابتكار والإبداع واستخراج أفضل الرؤى والأفكار التى تصب في صالح المعلم وتخدم وتثرى العملية التعليمية بالمدارس.

ووجه "وكيل الوزارة"، مسؤول وحدة التواصل ودعم المعلمين، بمتابعة هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع والاستفادة من هؤلاء المعلمين، والاستعانة بهم فى التدريب وتحقيق النفع من تلك الأفكار المتميزة فى خدمة العملية التعليمية.