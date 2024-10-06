استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في 45 شهيدًا و256 مصابًا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن وصول 45 شهيدًا و256 مصابًا إلى المستشفيات خلال يوم واحد ، هذا التصعيد الجديد يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 41,870 شهيدًا و97,166 مصابًا.

تأتي هذه الأحداث المأساوية في وقت حرج، حيث يتزايد الضغط على المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة إلى المتضررين. وقد عبرت وكالات الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، محذرة من أن العمليات العسكرية تؤدي إلى تفاقم المعاناة اليومية للسكان.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون دوليون إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات. وقد كانت هناك دعوات متكررة من مختلف الأطراف الدولية لوقف الأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية للصراع.

هذا التصعيد المستمر في الأحداث يثير قلق المجتمع الدولي، حيث يسعى العديد من الدول إلى تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب. ومع استمرار سقوط الضحايا، تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة في غاية السوء، مما يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية.

الصحة في غزة: 130 سيارة إسعاف تخرج من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر



أفادت وزارة الصحة في غزة أن 130 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف المباشر لها، مما يشكل أزمة كبيرة في تقديم الرعاية الصحية للمصابين. يأتي ذلك في ظل مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي شهدها القطاع، والتي خلفت آثارًا مدمرة على البنية التحتية الصحية.

أوضحت الوزارة أن استهداف سيارات الإسعاف خلال العمليات العسكرية أدى إلى تدهور مستوى الخدمة المقدمة للجرحى والمصابين، حيث تعتبر هذه السيارات شريان الحياة في الأوقات الحرجة. وأكدت أن الفرق الطبية تعمل بجهود مضاعفة لتلبية احتياجات المرضى، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

في سياق متصل، أشار تقرير سابق إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في القطاع، مما زاد من الضغط على المستشفيات والمراكز الطبية. كما ربطت التقارير بين تدهور الوضع الصحي وبين الانتهاكات المستمرة للحقوق الإنسانية، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

تسعى وزارة الصحة إلى تعزيز جهودها من خلال طلب الدعم الدولي لإعادة تأهيل الخدمات الصحية المتضررة، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكان القطاع بسبب استمرار الصراع.