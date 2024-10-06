“بوسترات التهنئة بالنصر” تزين شوارع الأقصر في الذكرى 51 لحرب أكتوبر| صور

تزامنًا مع حلول الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر؛ تزيّنت الأقصر بعشرات الجداريات واللافتات والبوسترات، بينما انتشرت أعلام مصر، وغطت مظاهر البهجة الشوارع والميادين احتفالا بالذكرى الـ 51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد وجه بالاستعداد المُبكر لتلك المناسبة العظيمة، موجهاّ رؤساء المدن، والمسئولين بإدارة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة، ونشر مظاهر البهجة والجمال لتظهر المحافظة ومدنها في أبهى صورة خلال احتفالات مصر بتلك المناسبة.

وقال محمد أبوالقاسم، رئيس الشركة المسئولة عن الإمتياز الإعلاني بالمحافظة، إن عشرات اللافتات والبوسترات وعدد من الجدرايات التي تزيّنت بها الأقصر في ذكرى انتصارات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حملت صور الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة، وزفّت التهنئة لشعب مصر بوجه عام، وشعب الأقصر بوجه خاص بحلول ذكرى السادس من أكتوبر، حيث تواكبت اللافتات والبوسترات الإحتفالية بما تشهده الأقصر من أعمال تطوير وتجميل جاءت في مناسبة احتفالات أكتوبر وبداية الموسم السياحي الجديد.