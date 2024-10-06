انتصار السيسي: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة

نشرت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهنئة للقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 51 على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت: في الذكرى الواحد والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

وأضافت: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله.

واختتمت: كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائما سندا لجيشه.