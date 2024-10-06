وفاة الممثلة المغربية نعيمة المشرقي عن عمر ناهز 81 عامًا

رحلت الممثلة المغربية نعيمة المشرقي عن دينيانا عن عمر يناهز 81 عاما بعد مشوار حافل بالعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون امتد لأكثر من خمسة عقود.

ونشرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بيانا جاء فيه: "كانت الراحلة رمزا للفن المغربي، وأثرت الساحة الفنية بأعمالها الخالدة التي ستظل شاهدة على إبداعها وتفانيها".

كما نعاها عدد من الفنانين المغاربة منهم المخرج أمين ناسور الذي كتب على حسابه في فيسبوك: "رحلت الكبيرة.. رحلت الفنانة العظيمة.. رحلت الحنونة المتواضعة.. رحلت لالة نعيمة المشرقي الفنانة المتعددة.. حزين لفراقك أيتها الإنسانة الاستثنائية".

ولدت نعيمة في 1943 وأظهرت موهبة مبكرة من خلال العمل المسرحي مع عدد من الفرق منها المعمورة، وبساتين، وفرقة الإذاعة والتلفزة المغربية.

كما سطع نجمها في التلفزيون عبر تأديتها أدوارا رئيسية في مجموعة مسلسلات من أبرزها (أولاد الناس) و(سوق الدلالة) و(الغالية).

وقدمت للسينما سلسلة أفلام منها (عرس الدم) و(آخر طلقة) و(التكريم) و(البركة فراسك) و(خريف التفاح).

اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سفيرة للنوايا الحسنة كما شغلت منصب مستشارة للمرصد الوطني لحقوق الطفل.