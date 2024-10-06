الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

وفاة الممثلة المغربية نعيمة المشرقي عن عمر ناهز 81 عامًا

الممثلة المغربية
الممثلة المغربية نعيمة المشرقي

رحلت الممثلة المغربية نعيمة المشرقي عن دينيانا عن عمر يناهز 81 عاما بعد مشوار حافل بالعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون امتد لأكثر من خمسة عقود.

ونشرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بيانا جاء فيه: "كانت الراحلة رمزا للفن المغربي، وأثرت الساحة الفنية بأعمالها الخالدة التي ستظل شاهدة على إبداعها وتفانيها".

كما نعاها عدد من الفنانين المغاربة منهم المخرج أمين ناسور الذي كتب على حسابه في فيسبوك: "رحلت الكبيرة.. رحلت الفنانة العظيمة.. رحلت الحنونة المتواضعة.. رحلت لالة نعيمة المشرقي الفنانة المتعددة.. حزين لفراقك أيتها الإنسانة الاستثنائية".

ولدت نعيمة في 1943 وأظهرت موهبة مبكرة من خلال العمل المسرحي مع عدد من الفرق منها المعمورة، وبساتين، وفرقة الإذاعة والتلفزة المغربية.

 كما سطع نجمها في التلفزيون عبر تأديتها أدوارا رئيسية في مجموعة مسلسلات من أبرزها (أولاد الناس) و(سوق الدلالة) و(الغالية).

وقدمت للسينما سلسلة أفلام منها (عرس الدم) و(آخر طلقة) و(التكريم) و(البركة فراسك) و(خريف التفاح).

اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سفيرة للنوايا الحسنة كما شغلت منصب مستشارة للمرصد الوطني لحقوق الطفل.

الجريدة الورقية