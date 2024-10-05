لواء أركان حرب: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي نجاح بأي تجاه

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن إسرائيل كانت تتباهي بقدراته العسكرية قبل 7 أكتوبر، مشددًا على أن إسرائيل خلال الفترة الحالية تتمنى استعادة قدرة الردع الاستراتيجية على الرغم من إعلانها أن الصواريخ الإيرانية لم تحقق أهدافها وكانت خسائرها لا تذكر.

إسرائيل ما زالت تمتلك قدرة ردع استراتيجية

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تريد أن ترد رد قوي على إيران وتريد أن تقول للمنطقة أن إسرائيل ما زالت تمتلك قدرة ردع استراتيجية وقادرة أن تطول أي مكان في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن دولة الاحتلال بها نوع من أنواع الغرور وسيسحبها للخلف.

وتابع: "فقد كانت تتباهى بقوتها العسكرية والوحدة 8200 والقبة الحديدة وهذا ما نتج عنه ما حدث من المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، فكانت المقاومة هي فصائل فلسطينية ضد جيش إسرائيلي له قوة ردع وله قوات عسكرية وخلفه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى أن إسرائيل لا تستطيع في الوقت الحالي تحقيق نجاح في أي إتجاه، وما يحدث الآن في لبنان من اختراقات برية ليست اختراقات برية وإنما هي عملية جس نبض من عناصر الاستطلاع والقوات الخاصة الإسرائيلية بدخولها في مدن صغيرة بمارون الرأس والعديسة في جنوب لبنان، ووجدت هذه الأجهزة مقاومة غير عادية في هذه الأماكن.