تفاصيل حفل فرقة الإخوة أبو شعر في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل إنشاد ديني لفرقة الإخوة أبو شعر، مساء يوم الجمعة ١١ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

معلومات عن فرقة الإخوة أبو شعر

فرقة "الإخوة أبو شعر" تأسست عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن.

وتتكون الفرقة من 6 أشقاء ووالدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، الذى كان منشداً لبعض العلماء الكبار فى دمشق ،وكان عالماً بالأنغام فى شبابه.

شروط دخول الحفلات فى الساقية: