«نعيم للوساطة فى الأوراق المالية» تحصل على رخصة شهادات الانبعاثات الكربونية

15 مليون جنيه الحد الأدنى للحصول على الرخصة

تماشياً مع الإجراءات التى تقوم بها الرقابة المالية للتوسع فى المنتجات المالية، لتنوع مجالات الاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفى، واستكمالا لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى ومواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها فى التجارة مع الأسواق العالمية.. حصلت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية على رخصة مزاولة نشاط تنفيذ وتداول شهادات الانبعاثات الكربونية.

قال أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم إنه تم توقيع عقود مع شركة تسويات للقيام بعملية التسوية.

أضاف «جمال» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن نعيم تعكف على رسم استراتيجية شاملة وكاملة فى هذا النشاط تعتمد على التواصل مع الشركات المصدرة للشهادات، حتى تتمكن من تنفيذ وتداول الشهادات.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، فى وقت سابق القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تأتى هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى والذى انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذى يمنح الريادة لمصر فى قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير فى أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية.

نص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية والراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.