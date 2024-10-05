وزير الطيران: أهمية التنسيق الدائم للوقوف على طبيعة التشغيل.. والالتزام بمعايير السلامة والأمن الدوليين

خلال لقائه ومسئولى شركات البالون الطائر

التقى الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بعدد من مسئولى شركات البالون الطائر وبحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، والطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى.

حيث تناول اللقاء استعراض نظم التشغيل الحالية وأثرها على مستويات الأداء، كما تم الاطلاع على كافة الصعوبات والمعوقات التى تواجه نشاط البالون الطائر من خلال الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتى تهدف إلى دعم وتطوير هذا النشاط فى ضوء التحديات الراهنة.. وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى على أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين جميع الشركات للوقوف أولا بأول على طبيعة التشغيل الحالى ودفع آليات تطويره بما يتناسب مع حجم وأهمية الطلب على هذا النشاط، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع آلية عمل موحدة وأكثر فاعلية لكافة الشركات العاملة فى هذا المجال، مع الالتزام بجميع معايير السلامة الجوية وأمن الطيران وبما يتماشى مع المواصفات الدولية المُطبقة فى هذا المجال.

وفى نهاية اللقاء، أكد وزير الطيران المدنى على ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة ومناسبة تحقق المصلحة العامة وتكفل الارتقاء والنهوض بهذا النشاط بشكل مستدام، مشددًا على أن تكون سلطة الطيران المدنى هى الجهة المسئولة عن المراجعة والتفتيش باتباع إجراءات السلامة فى ضوء المعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، بما يساهم فى رفع القدرة التنافسية العالمية ويحقق فرص واعدة لهذا النمط لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولضمان أعلى معدلات السلامة والأمان وفقا لتشريعات ولوائح سلطة الطيران المدنى المصرى.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركات البالون الطائر عن تقديرهم للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى فى وضع سياسات وحلول داعمة لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية تحقق نتائج مرجوة لجميع الشركات، مشيدين بالتعاون الوثيق والفعال مع ممثل الشركة المصرية للمطارات كونها الجهة المسئولة عن أرض إقلاع البالون ولدوره الداعم فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.