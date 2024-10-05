العبيدي: في ذكرى انتصارات أكتوبر نطالب المصريين برفع علم مصر بمدن العالم

توجه بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وللسيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة المصرية ولكل قادة وجنود الجيش المصري العظيم وللشعب المصري الأبي وذلك بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد الذي أعاد الكرامة المصرية والعربية.

وقال بهجت العبيدي: إن نصر أكتوبر المجيد صفحة كتبت بماء الذهب في تاريخ العسكرية المصرية، وستظل مضرب فخر للشعب المصري: جيلا بعد جيل، حيث أن نصر أكتوبر المجيد هو الحدث الأبرز والأهم والأعظم في تاريخ مصر والأمة العربية الحديث، فلقد نقل الإنسان المصري والعربي من حالة الهزيمة القاسية على النفس إلى حالة النصر والعزة والكرامة وأنه لذلك يظل له مكانة هائلة في نفس كل مصر وعربي وطني يعشق مصر وينتمي للأمة العربية.

وأضاف "العبيدي" في تصريحات صحفية أن المصريين في الخارج هم نسيج واحد وطني مرتبط بالوطن الأم ارتباطا وثيقا وكما أن المصريين في الداخل يحرصون كل الحرص على الاحتفال بذكرى النصر العظيم في كل عام فإن المصريين بالخارج هم الآخرون يحتفلون بهذه المناسبة الغالية حيث يعبر كل مصري أصيل عن عشقه لهذا الوطن، وعن دعمه وامتنانه لأبطال القوات المسلحة وعن حفظه العهد للشهداء الأبرار.

وتابع العبيدي: إن الآباء في الخارج يحرصون على إظهار الإعجاب الشديد بالعقول العسكرية المصرية البطلة التي خططت والجنود الأشاوس التي نفذت هذه الملحمة العسكرية التاريخية وهو ما يتسرب وينتقل للأجيال الجديدة فتتشرب حب الوطن وتتعرف على أمجاده وعلى بطولات الجيش المصري العظيم الذي لا يعترف بالمستحيل.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج على أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستظل إحدى المناسبات الهامة المؤثرة في تكوين الهوية المصرية وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة في الخارج.

وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج المصريين في كل دول العالم برفع علم مصر حتى لو منفردين في مدن العالم المختلفة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.