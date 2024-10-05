بدء الدراسة ببرنامج الدرجة المزدوجة بين جامعتى الإسكندرية وأسكس البريطانية

أعلنت جامعة الإسكندرية اليوم السبت، بدء الدراسة للعام الثاني ببرنامج الدرجة المزدوجة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة أسكس البريطانية، للطلاب الملتحقين ببرنامج هندسة الحاسبات والإتصالات وهندسة الميكاترونيكس والروبوتات.

اوضحت الجامعه أنه في إطار الاتفاقية الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة أسكس البريطانية، وصل لمقر جامعة أسكس طلاب كلية الهندسة الملتحقين ببرنامج هندسة الحاسبات والإتصالات وهندسة الميكاترونيكس والروبوتات، حيث يبدأون الدراسة للحصول على درجة الماجستير من جامعة أسكس بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية.

وتتيح الاتفاقية بنظام الدرجة المزدوجة (4+1) مع جامعة أسكس لطلاب كلية الهندسة في مجالات هندسة الحاسبات والاتصالات وهندسة الميكاترونكس والهندسة الكهروميكانيكية الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية فضلًا عن الحصول على درجة الماجستير من جامعة أسكس، حيث سيدرس الطلاب 4 سنوات (8 فصول دراسية) في جامعة الاسكندرية، تليها سنة واحدة في جامعة أسكس.

يذكر أن العام الحالي يشهد تخريج أول دفعة التحقت بجامعة أسكس من خلال هذه الشراكة في مجال هندسة الحاسبات والإتصالات، وسوف يتم هذا العام بدء تخصصات أخرى في الهندسة والحاسبات والأعمال بجامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية.

جدير بالدكر وفقا للاتفاقية يحصل الطلاب على درجة الماجستير من جامعة أسكس البريطانية، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات والاتصالات من جامعة الاسكندرية، وسيدرس الطلاب 4 سنوات (8 فصول دراسية) فى جامعة الاسكندرية، تليها سنة واحدة في جامعة أسكس.

تتيح الاتفاقية بنظام الدرجة المزدوجة (4+1) مع جامعة أسكس لطلاب كلية الهندسة في مجالات هندسة الحاسبات والاتصالات وهندسة الميكاترونكس والهندسة الكهروميكانيكية الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية، فضلاً عن الحصول على درجة الماجستير من جامعة أسكس.