مدارس كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للمعلم

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إلقاء الطالبات والطلاب الكلمات والأبيات الشعرية المعبرة عن فضل المعلم، مقدمين التهنئة والتحية والتقدير والاحترام لمعلميهم ومعلماتهم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم ٥ أكتوبر من كل عام، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده وكيل المديرية.



وأكد الطلاب والطالبات في كلماتهن بطابور الصباح، أن فضل المعلم كبير، فهو الذي يُنِير طريق الأمة إلى التقدم والنجاح، فبفضل المعلم أصبح الطبيب طبيبًا يداوي المرضى، وبفضله أصبح المهندس مهندسًا يبني يشيد العمارات والأبراج والمنازل، مؤكدين على الجهد العظيم والعطاء المتواصل اللامحدود للمعلم في سبيل بناء أجيال واعية، ومن أجل قيادة الأوطان إلى برِّ الأمان، فهم كالشمع يحترق من أجل أن يضيء طريق الأجيال.



وأضاف الطلاب والطالبات، فالمعلم المصري صاحب الرسالة السامية والعماد الأساسي الذي تضع الدولة على عاتقه بناء الأمة وإعداد أجيال تقود المستقبل، والمعلم يغرس بداخلهم القيم والمبادئ بكل إخلاص، فهو قدوتهم، ومثلهم الأعلى يمهد لهم الطريق لمستقبل أفضل.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 5 من أكتوبر من كل عام يومًا عظيمًا بجعله اليوم العالمي للمعلم، فتخصيص هذا اليوم للمعلم هو جزاء بسيط له على ما يقدمه من أجل الأجيال والأوطان، ويجب علينا أن نذكر أبناءنا في هذا اليوم وفي كل يوم بمكانة المعلم، ومنزلته وإنجازاته المتواصلة وتضحياته ودفعه الغالي والنفيس حتى يكون مستقبلهم أفضل، فهو الأساس في إنارة عقول الأجيال، وفي صناعة الأوطان، فله الحب والتقدير والعرفان بكل صنيعه في بناء أجيال الأمة.